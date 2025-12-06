Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Duell mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Pause, als Kristian Bako den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das gaster Team errang (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Kuhnhold, Dörnte, Farwig, Taiwo, St. Louis (73. Pandyal), Hunter, Lisowski, Schlichting, Singbeil

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel, Gorges (67. Dornieden), Pietsch (86. Grimm), Jeschke (60. Michalek), Abdoul Aziz, Köhler, Henkel (60. Gümpel), Vogt, Bako, Möhlhenrich

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134