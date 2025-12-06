Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kristian Bako den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das gaster Team erzielte (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Lisowski, Taiwo, Wersig, Farwig, Schlichting, St. Louis (73. Pandyal), Singbeil, Dörnte, Kuhnhold, Hunter

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch (86. Grimm), Köhler, Bako, Göbel, Möhlhenrich, Jeschke (60. Michalek), Abdoul Aziz, Gorges (67. Dornieden), Vogt, Henkel (60. Gümpel)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134