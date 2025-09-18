Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem RSV Eintracht 1949 mit einem Remis.

Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen RSV Eintracht 1949 – 53. Minute

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt, als Maciej Wolanski den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das heimer Team erzielte (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Fiedler (90. Rohner), Bako, Wolanski, Pietsch, Abdoul Aziz, Schnellhardt, Vogt (75. Wilhelm), Gorges, Jeschke, Berger (83. Henkel)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig, Güllmeister, Plumpe (86. Koschembahr), Sommer, Krüsemann (64. Jupolli), Mustapha, Göth (86. Hauck), Fron (73. Seeger), Kruska, Samson

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435