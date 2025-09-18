Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der FC Einheit Wernigerode im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Florian Mehr mit 0:5 (0:4).

Philip Weidauer (SC Freital) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Mika Hess den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Weidauer (Freital) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (55.). Mit 5:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pillich, Farwig (46. Pandyal), Hess, Dörnte (46. Radomski), Raeck (46. Lisowski), Taiwo (68. Ibrahim), Singbeil, Wersig, St. Louis (46. Schmidt), Engelhardt

SC Freital: Kamenz – Schiemann (80. Kleber), Weidauer, Von Brezinski (68. Herold), Wermann (56. Fluß), Horschig, Menz (68. Schulze), Michael, Tänzer, Adler, Frenzel (80. Hendrich)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151