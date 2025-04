Auerbach/vogtl./MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sven Köhler. Der Trainer von Auerbach musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Jason Ceka traf für den 1. FC Magdeburg II. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Ceka der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

VfB Auerbach 1 sieht sich 0:2 im Rückstand – 86. Minute

Bereits vier Minuten darauf konnte Stefan Korsch (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 3:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der 1. FC Magdeburg II. noch eine Gelbe Karte ein. Die Auerbacher sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – 1. FC Magdeburg II.

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher, Scheunert (83. Werrmann), Birkner (66. Mert), Kadric, Schardt, Graf (64. Weigel), Schmidt, Spranger (64. Seidel), Bauer, Guzlajevs

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Stalmach (76. Korsch), Zajusch, Chahed, Dzogovic, Mergner, Birk, Millgramm, Ceka, Kamm (88. Pfennig), Frenzel (86. Hoffmann)

Tore: 0:1 Jason Ceka (15.), 0:2 Jason Ceka (86.), 0:3 Stefan Korsch (90.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Tom Rösler, Johann Schwarz; Zuschauer: 415