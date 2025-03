Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 64 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SC Freital verabschieden musste.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christopher Beck, als Philip Weidauer mit einem Strafstoß für Freital traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor : Diesmal setzte Felix Hennig den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

SG Union Sandersdorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 49

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SC Freital kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Weidauer den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (62.). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SC Freital

SG Union Sandersdorf: Räthel – Schnabel, Brunner (84. Griesbach), Sauer (57. Farkas), Hamella, Seifert, Sponholz, Hermann, Friebe (88. Scheibe), Pannier (57. Wonneberger), Sommer (84. Jauck)

SC Freital: Kamenz – Adler, Fluß, Gogia (23. Herold), Michael, Tänzer, Weidauer (72. Wuchrer), Frenzel (89. Ranninger), Schulze (89. Genausch), Hennig (72. Seidel), Von Brezinski

Tore: 0:1 Philip Weidauer (44.), 0:2 Felix Hennig (49.), 0:3 Philip Weidauer (62.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Marius Dietz; Zuschauer: 64