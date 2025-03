Der SC Freital hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:3 (0:1).

Freital/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Beck. Der Trainer von Freital musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen RSV beobachten.

Tim Göth (RSV Eintracht 1949) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte RSV noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Luca Krüsemann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

SC Freital liegt 0:2 zurück – Minute 55

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Matthias Steinborn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (73.). Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Heidler (72. Adler), Wermann, Von Brezinski, Hennig (65. Schulze), Böcker, Frenzel (60. Häfner), Michael (65. Gogia), Fluß, Weidauer (60. Genausch), Tänzer

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Göth (62. Kahoussi), Bilbija, Krüsemann (62. Jupolli), Steinborn (73. Takahashi), Kruska, Fron (77. Plumpe), Matjaz, Aydin (73. Schultze), Mazzo Nogueira, Hellwig

Tore: 0:1 Tim Göth (27.), 0:2 Luca Krüsemann (55.), 0:3 Matthias Steinborn (73.); Schiedsrichter: Christopher Jänike (Großlöbichau); Assistenten: Bruno Scharnowski, Tarik Dorsch; Zuschauer: 140