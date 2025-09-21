Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem FC Einheit Wernigerode machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Bautzen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steve Dieske. Der Trainer von Bautzen musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Ben Engelhardt (FC Einheit Wernigerode) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Usman Taiwo den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FSV Budissa Bautzen liegt 0:2 zurück – 52. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oscar Haustein wurde für David Rohlik eingesetzt und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließen Benjamin St. Louis für Nyger Marley Hunter und Julius Schmidt für Lucas Pillich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nyger Marley Hunter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Wernigeroder entschieden. Die Bautzener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – M. Noack, Schröder, A. Rohlik (67. Gabriel), Gerhardi, D. Rohlik (55. Haustein), Zech, Cellarius (55. M. Noack), Käppler, Hentsch (84. Böhme), Hennig

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt (73. Pillich), Dörnte (79. Schmidt), Farwig, Wersig (79. Radomski), Taiwo, St. Louis (73. Hunter), Singbeil, Engelhardt (88. Müller), Hess, Lisowski

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235