Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag nicht, als er sich vor 206 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den VfL Halle 96 verabschieden musste.

Bischofswerda/MTU. Das Spiel zwischen Bischofswerda und Halle ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Gleich nach dem Anstoß schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (35.). Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ludwig Bölke der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 hinkt 0:2 hinterher – 53. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Martin Sobe wurde für Luis Bürger eingesetzt und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite verließen Arlind Shoshi für Vladislav Rayko und Josua Felipe Frühauf für Anxhelo Kurti den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 72. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte noch einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Anxhelo Kurti, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Dolla, Scheunert, Krause (76. Reh), Hecker, Fromm, Weiß, Bürger (63. Sobe), Born (85. Scholze), Hofmann, Scharfe

VfL Halle 96: Stark – Frühauf (79. Kurti), Shoshi (66. Rayko), Lubsch, Bölke, Arzumanian (79. Emmerich), Haese, Pessel, Hüttig (90. Cabral), Dos Santos, Marks

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206