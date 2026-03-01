Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der Bischofswerdaer FV 1 gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Joel Marks für Halle traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (35.). Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 53

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Martin Sobe wurde für Luis Bürger eingesetzt und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite räumten Arlind Shoshi für Vladislav Rayko und Josua Felipe Frühauf für Anxhelo Kurti den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 72. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte noch einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Anxhelo Kurti (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Bürger (63. Sobe), Hecker, Scharfe, Fromm, Dolla, Krause (76. Reh), Weiß, Born (85. Scholze), Hofmann, Scheunert

VfL Halle 96: Stark – Pessel, Marks, Haese, Bölke, Arzumanian (79. Emmerich), Lubsch, Dos Santos, Shoshi (66. Rayko), Frühauf (79. Kurti), Hüttig (90. Cabral)

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206