Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem 1. FC Lok Stendal am Sonntag nicht, als er sich vor 372 Zuschauern mit 0:3 (0:2) gegen den SC Freital geschlagen geben musste.

Louis Menz (SC Freital) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Bruno Schiemann (34.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Moritz Herold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (66.). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SC Freital

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich, Ilchenko, Schulze, Buschke, Stark, Schaarschmidt, Grigo (77. Kaschlaw), Witte (82. Barrie), Kohl (61. Mahrhold), Schleicher (61. Salge)

SC Freital: Kamenz – Menz (72. Frenzel), Horschig (80. Seyfert), Wermann, Tänzer, Adler, Fluß, Herold (80. Michael), Schiemann (72. Ohnesorge), Von Brezinski, Heidler (80. Böcker)

Tore: 0:1 Louis Menz (30.), 0:2 Bruno Schiemann (34.), 0:3 Moritz Herold (66.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Jette Wolf, Frank Tallner; Zuschauer: 372