Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der VFC Plauen gegenüber dem FSV Budissa Bautzen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Plauen/MTU. Das Match zwischen Plauen und Bautzen ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief ohne Treffer. Erst in der Nachspielzeit schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VFC Plauen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 61. Minute

16 Minuten nach der Pause konnte Felix Hennig (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (61.). Mit 2:0 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VFC Plauen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Profis (85. Eren), Winter (46. Hussain), De Moura Beal, Tanriver, Limmer, Martynets, Haake (71. Träger), Schubert (46. Plank), Eichie (46. Kämpfer)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Schröder, Kloß (85. Schäller), Hennig, Gerhardi, Hentsch, Zech (90. Noack), Rohlik, Haustein (64. Orosz), Noack

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612