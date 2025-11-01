Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem VfB 1921 Krieschow am Samstag nicht, als er sich vor 240 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den VfB Auerbach 1 geschlagen geben musste.

0:2 – VfB 1921 Krieschow verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB Auerbach 1

Kolkwitz/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robert Koch. Der Trainer von Krieschow musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Auerbach beobachten.

Tim Kaiser (VfB Auerbach 1) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

VfB 1921 Krieschow sieht sich 0:2 im Rückstand – 88. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Kamil Antosiak ersetzte Steve Zizka und Maximilian Tesche kam rein für Paul Pahlow. Auf der Gastseite sprangen Ben Bauer für Ben Colin Weigel und Vojtech Cermus für Max Roscher ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler, Zurawsky, Dreßler, Bittroff, Zizka (64. Antosiak), Pereira Rodrigues (79. Stephan), Michalski, Pahlow (79. Tesche), Gerstmann, Knechtel (87. Grimm)

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel (56. Bauer), Kaiser (88. Schneider), Birkner, Graf (69. Spranger), Guzlajevs, Kadric, Roscher (69. Cermus), Hache, Schmidt, Schardt

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240