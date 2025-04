Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem Bischofswerdaer FV 1 am Samstag nicht, als er sich vor 209 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den SC Freital geschlagen geben musste.

Bischofswerda/MTU. Vor 209 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:2 (0:1) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) eine Gelbe Karte an die Bischofswerdaer (7.). Rick Edward Wuchrer (SC Freital) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

Bischofswerdaer FV 1 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 55

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Robin Fluß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (55.). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Bischofswerdaer FV 1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scholze, Born (76. Stopp), Scharfe, Hofmann, Fromm (59. Zizka), Hahn, Achtenberg, Salewski, Sobe (85. Rettig), Hecker (76. Reh)

SC Freital: Kamenz – Wuchrer (65. Heidler), Wermann (75. Böcker), Fluß (65. Herold), Von Brezinski, Michael, Tänzer (83. Seidel), Hennig (65. Weidauer), Frenzel, Adler, Schulze

Tore: 0:1 Rick Edward Wuchrer (39.), 0:2 Robin Fluß (55.); Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt); Assistenten: Tim Gerstenberg, Toni Bauer; Zuschauer: 209