Am 22. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen die VfB Germania Halberstadt ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Union Sandersdorf und VfB Germania Halberstadt mit einem torlosen 0:0 (0:0). 76 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei. Schiedsrichter Tim Haubenschild (Elstertrebnitz) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Griesbach (80. Hermann), Sponholz, Sommer, Hamella, Seifert, Reinhard, Brunner, Farkas (80. Wonneberger), Pannier, Schnabel

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Masuth (62. Klaschka), Poser (80. Matthias), Hackethal, Ertmer, Rust, Baudis, Kuffner Sandri, Arnold, Martinez, Ajibola (80. Kleeschätzky)

; Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 76