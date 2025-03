Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 209 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SC Freital und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Hannes Stein (Berlin) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Scholz – Wermann, Tänzer, Herold, Frenzel (75. Seidel), Fluß (75. Böcker), Hennig, Schulze (89. Ranninger), Von Brezinski, Adler, Weidauer (85. Wuchrer)

FC Grimma: Hauswald – Bartsch, Ziffert, Schubert, Pistol, Hübner (75. Nakano), Wächtler, Nitschke (75. Baum), Kind, Mattheus, Schumann

; Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Kai Kaltwaßer, Sven Schröder; Zuschauer: 209