Am 21. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber SC Freital gegen den FC Grimma ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem torlosen 0:0 (0:0). 209 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei. Schiedsrichter Hannes Stein (Berlin) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Scholz – Herold, Weidauer (85. Wuchrer), Frenzel (75. Seidel), Schulze (89. Ranninger), Von Brezinski, Tänzer, Hennig, Fluß (75. Böcker), Adler, Wermann

FC Grimma: Hauswald – Ziffert, Schumann, Pistol, Kind, Hübner (75. Nakano), Schubert, Wächtler, Nitschke (75. Baum), Bartsch, Mattheus

; Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Kai Kaltwaßer, Sven Schröder; Zuschauer: 209