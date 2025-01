Thale/MTU. Vor 78 Zuschauern hat sich das Team von Nico Stange mit 0:5 (0:1) gegen Havelwinkel Warnau geschlagen geben müssen.

Claas Albrecht (SSV Havelwinkel Warnau) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Stahl Thale kassierte einmal Gelb (36.). Die Havelberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Mathis Lange der Torschütze (60.).

60. Minute: SV Stahl Thale mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Havelberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Lenz im gegnerischen Tor. Hans Büchner traf in Minute 71 und Leon Winning in Minute 75. Spielstand 4:0 für den SSV Havelwinkel Warnau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Roman Arndt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (90.+1). Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SSV Havelwinkel Warnau

SV Stahl Thale: Thimm – Hägemann, Barros Matos, Kienker (64. Arndt), Smojan (65. Bah), Albrecht (86. Schumann), Dos Santos, Winter, Zavjalovs, Jibril, Galissoune Ajina

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Lange, Neumann, Bradburn, Heinrich, Hilgenfeld (46. Arndt), Winning (80. Schmidt), Otto (71. Dennstedt), Albrecht (78. Hain), Büchner, Bauer (78. Hexmann)

Tore: 0:1 Claas Albrecht (1.), 0:2 Mathis Lange (60.), 0:3 Hans Büchner (71.), 0:4 Leon Winning (75.), 0:5 Roman Arndt (90.+1); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Sebastian Sauer; Zuschauer: 78