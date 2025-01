Fußball-Landesliga Nord: Der Heimbonus half dem SV Arminia Magdeburg am Samstag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die SV Fortuna II geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Andrej Wunder. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Fortuna II beobachten.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Domenic Garz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesliga Nord

Spieltag: 14

Minute 90+2: SV Arminia Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Am Ende des Duells sollte es der SV Fortuna II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Hannes Basche den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna II

SV Arminia Magdeburg: Liebig – Halbeck, Krieger, Zander, Hanso, Steinke, Omar (63. Filusch), Woidacki (80. Kvedaras), Rexhepi (74. Al Mustafa), Tyll (66. Schlotter), Köppe

SV Fortuna II: Wuckelt – Lange, Seib, Ritter (88. Lopez Wüst), Sachrau (67. Zillmann), Fadjinou (46. Garz), Flentje (46. Bedau), Basche, Postrach, Leis, Kemter (69. Rödiger)

Tore: 0:1 Domenic Garz (61.), 0:2 Hannes Basche (90.+2); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Celina Merkelbach, Mario Jeske; Zuschauer: 45