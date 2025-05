Die 33 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Lieskau mit 4:1 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Moritz Stefan Makosch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lui Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die LSG Lieskau 1920 kassierte eine Rote Karte sowie zweimal Gelb und damit einen Platzverweis (46.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Luis Frießleben (55.) erzielt wurde.

55. Minute: Turbine Halle II mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Moritz Stefan Makosch im gegnerischen Tor. Pius Kerscher traf gleich mehrmals – in Minute 74 und 80. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 20

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Aaron Höppner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Lieskau erlangte (82.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – LSG Lieskau 1920

Turbine Halle II: Frehse – Rößler, Canabate Kasparek, Hinterland (38. Kerscher), Merschky, Fox, Othman (64. Alabboud), Schneider, Völker, Neumann, Frießleben (70. Nwanevu)

LSG Lieskau 1920: Bartsch – (29. Mann), Gabler, Anders (38. Worm), Beier, Höppner, Anders, Möchel, Scheffler, Seidler, Witter

Tore: 1:0 Lui Schneider (42.), 2:0 Luis Frießleben (55.), 3:0 Pius Kerscher (74.), 4:0 Pius Kerscher (80.), 4:1 Aaron Höppner (82.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Zuschauer: 33