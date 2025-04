Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII: Am vergangenen Sonntag war die SG Einheit Halle gegenüber der JSG Halle Nord machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Florian Saal. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen JSG beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lukas Lutz Liehmann (JSG Halle Nord) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 17

Minute 86: SG Einheit Halle 0:2 im Hintertreffen

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Liehmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der JSGer entschieden. Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle – JSG Halle Nord

SG Einheit Halle: Kyritz – Sharka, Ahmadi, Müller, Barrot, Sahan (27. Diallo), Efionayi Efe (62. Michels), Gajewski (62. Hein), Yildiz, Kammerer

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Renneberg, Lehmann, Krebs, Renner, Marks (27. Machatsch), Theibach, Liehmann, Dreier, Eichhorn, Simmert

Tore: 0:1 Lukas Lutz Liehmann (70.), 0:2 Lukas Lutz Liehmann (86.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 14