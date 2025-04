Die SG Einheit Halle hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII-Partie gegen die JSG Halle Nord mit 0:2 (0:0).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle und JSG ist mit einer deutlichen 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lukas Lutz Liehmann (JSG Halle Nord) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 17

Minute 86: SG Einheit Halle liegt 0:2 zurück

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Liehmann (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die SG Einheit Halle rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle – JSG Halle Nord

SG Einheit Halle: Kyritz – Efionayi Efe (62. Michels), Müller, Sahan (27. Diallo), Barrot, Kammerer, Gajewski (62. Hein), Yildiz, Sharka, Ahmadi

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Renner, Marks (27. Machatsch), Lehmann, Liehmann, Krebs, Eichhorn, Dreier, Simmert, Theibach, Renneberg

Tore: 0:1 Lukas Lutz Liehmann (70.), 0:2 Lukas Lutz Liehmann (86.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 14