Petersberg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. SV Sennewitz und der SV Eintracht Gröbers ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Nach nur 16 Minuten schoss Cosmin-Gabriel Serban das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz steckte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein (38.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kabelsketaler revanchieren: In Minute 76 wurde das Gegentor durch Felix Salewski erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 16

1. SV Sennewitz Kopf an Kopf mit SV Eintracht Gröbers – 1:1 in Minute 76

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Ahmad Aldkhawi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Sennewitz sicherte (81.). In Spielminute 81 handelte sich der 1. SV Sennewitz noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. SV Sennewitz hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Eintracht Gröbers

1. SV Sennewitz: Salomon – Bahr (46. Hamo), Kovalskyy, Aldkhawi (83. Tounkara), Leimert, Ermolaev, Imir (20. Dittrich), Ntombela, Serban, Berner, Omar

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Dähne, Dziubiel, Richter, Förster, Förster, Hübner, Salewski, Weirauch, Wagner, Schwenke

Tore: 1:0 Cosmin-Gabriel Serban (16.), 1:1 Felix Salewski (76.), 2:1 Ahmad Aldkhawi (81.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Assistenten: Philip Bösenberg, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 30