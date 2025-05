Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Motor Halle und der SV Eintracht Gröbers am Sonntag 4:5 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Spieler Nummer 8 für Halle traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Mika Förster (7.) erzielt wurde.

Minute 7 SG Motor Halle gleichauf mit SV Eintracht Gröbers – 1:1

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Gröbers ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Mit einem Doppelpack von Mika Förster erlangte der SV Eintracht Gröbers e.V. einen Vorsprung. So einfach ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. versenkte den Ball in der 61. Spielminute, gefolgt von Muslim Ambani (67.). Unentschieden. Die Kabelsketaler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Förster versenkte den Ball in Minute 80 noch einmal. So einfach ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. versenkte den Ball in der 84. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 19

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Förster, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die SG Motor Halle rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Motor Halle – SV Eintracht Gröbers

SG Motor Halle: – Müller, Keita, Schulze, Ambani, Wittrien

SV Eintracht Gröbers: Frenkel – Dziubiel (46. Noak), Salewski, Förster, Wagner, Straube, Förster, Schwenke, Richter

Tore: 1:0 (2.), 1:1 Mika Förster (7.), 1:2 Mika Förster (54.), 1:3 Mika Förster (56.), 2:3 (61.), 3:3 Muslim Ambani (67.), 3:4 Mika Förster (80.), 4:4 (84.), 4:5 Mika Förster (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle); Zuschauer: 17