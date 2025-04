Der Reideburger SV hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII-Partie gegen den SV Eintracht Gröbers mit 1:3 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Felix Salewski für Gröbers traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Eintracht Gröbers steckte zweimal Gelb ein (34.). Der Reideburger SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Wölflick. In der zweiten Halbzeit setzte Gröbers noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Mika Förster erzielt.

Reideburger SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 53

Es sah nicht gut aus für Reideburg. Aber dann musste der SV Eintracht Gröbers auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Alwin Dirk Wölflick nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Förster (Gröbers) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SV Eintracht Gröbers

Reideburger SV: Schindler – Mücke, Weber, Reiss, Frerichs, Wölflick, (75. Lüders), Grieben, Henze (78. Witt), Köhler

SV Eintracht Gröbers: Dziubiel – Denning (90. Kötzsche), Wagner, Salewski, Wenschuh, Richter, Straube, Förster, Schwenke, Förster, Weirauch (85. Hübner)

Tore: 0:1 Felix Salewski (2.), 0:2 Mika Förster (53.), 1:2 Alwin Dirk Wölflick (55.), 1:3 Mika Förster (85.); Schiedsrichter: Sebastian Hinsche (Stendal); Zuschauer: 35