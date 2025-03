Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII: In der Partie am Sonntag war der Kanenaer Sportverein gegenüber der LSG Lieskau 1920 machtlos und wurde mit 3:6 (2:2) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Der Kanenaer Sportverein und die LSG Lieskau 1920 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:6 (2:2).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Hallenser (5.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Julian Witter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Salzataler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Vincent Gabler der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (35.).

35. Minute: Kanenaer Sportverein mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss waren die zurückliegenden Hallenser dran: Max Nicolas Lemke versenkte den Ball in der 39. Spielminute, gefolgt von (39.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Salzataler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Aaron Höppner verschaffte seinem Team drei weitere Tore (48., 56., 71.). Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. versenkte den Ball in Minute 75 zum zweiten Mal. Spielstand 5:3 für die LSG Lieskau 1920.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Witter (Lieskau) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Kanenaer Sportverein – LSG Lieskau 1920

Kanenaer Sportverein: A. C. Mentzel – Wiesen, Spindler, Stephan, A. T. Mentzel (18. Thürmer), Zimmermann, Lemke, Fuchs

LSG Lieskau 1920: Attede – Mann (30. Kirchner), Scheffler (46. Seidler), Anders, Witter, Gabler, Beier (57. Worm), Höppner (57. Anders)

Tore: 0:1 Julian Witter (30.), 0:2 Vincent Gabler (35.), 1:2 Max Nicolas Lemke (39.), 2:2 (39.), 2:3 Aaron Höppner (48.), 2:4 Aaron Höppner (56.), 2:5 Julian Witter (71.), 3:5 (75.), 3:6 Julian Witter (83.); Zuschauer: 17