Eine bittere Schlappe erlitt die SG Buna Halle-Neustadt an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die Turbine Halle II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII vor 20 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Heiko Volkhardt hat am Sonntag vor 20 Zuschauern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 ganze fünf Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Gleich nach Kick-Off schoss Pius Kerscher das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu erzielt.

SG Buna Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Emil Alexander Dinger. Nwanevu konnte in Minute 53 erneut einnetzen und MenzerMenzer legte in Minute 58 nach. Es lief nicht gut für die SG Buna Halle-Neustadt. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 15

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 12 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Vernau, Menzer, Fischer, Seym, Bornkessel, Riethe, Solyman, Ivanko, Ballhaus, Wagner (58. Ali)

Turbine Halle II: Worch – Frießleben, Hinterland, Hohl (62. Reso), Fiedler, Kerscher (49. Othman), Völker (62. Thiele), Nwanevu, Fox, Rößler, Schaaf

Tore: 0:1 Pius Kerscher (5.), 0:2 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (41.), 0:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (53.), 0:4 Ian Fynn Fiedler (58.), 1:4 Richard Nnamdi Menzer (69.), 1:5 (79.); Schiedsrichter: Torsten Hüttig (Halle); Zuschauer: 20