Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII erreichte der Gastgeber JSG Halle Nord gegen die SG Buna Halle-Neustadt ein 2:2 (2:2)-Unentschieden.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tom Lehmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (42.). Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Robin Enrico Theibach den Ball ins Netz.

JSG Halle Nord liegt in Minute 60 2:0 vorn

In der Nachspielzeit griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Halle Nord musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Halle-Neustadt lag 2:0 zurück. In Minute 92 jedoch wendete sich das Blatt: Richard Nnamdi Menzer startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 16

Schon eine Spielminute darauf konnte Menzer (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Eichhorn, Theibach, Renner, Kiesow (80. Krebs), Renneberg, Simmert (71. Darwich), Lehmann, Dreier (52. Machatsch), Liehmann, Marks

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym (46. Glaser), Menzer, Riethe, Gerlach, Ballhaus, Solyman, Bornkessel (60. Phung), Dong, Vernau (56. Wagner), Fischer

Tore: 1:0 Tom Lehmann (33.), 2:0 Robin Enrico Theibach (60.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (90.+2), 2:2 Richard Nnamdi Menzer (90.+3); Zuschauer: 11