Halle/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Motor Halle e.v. und der Kanenaer Sportverein am Sonntag 6:2 (5:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Constantin Bleck (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (9.). Lassana Diallo traf für die SG Motor Halle e.v. in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Muslim Ambani (12.) erzielt wurde.

Zu all dem Jammer lenkte der Hallenser den Ball in der 13. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Ärgerlicherweise lenkte der Hallenser den Ball in der 27. Minute unglücklich ins eigene Tor. Diallo versenkte den Ball in Minute 35 ein weiteres Mal. Kanenaer legte nochmal vor. Maximilian Thürmer schoss und traf in Spielminute 59, gefolgt von (62.). Spielstand 5:2 für die SG Motor Halle e.v..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 9

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jerome Marcel Wittrien den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:2 ausbaute (77.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Motor Halle e.v. – Kanenaer Sportverein

SG Motor Halle e.v.: Siebert – Schubert, Purschwitz, Diallo, Ambani, Saedan, Wittrien, Schulze, Kratkai

Kanenaer Sportverein: Mentzel – Burghardt (23. Fuchs), Wiehe (7. Wiesen), Spindler, Hischke (46. Mentzel), Stephan (46. Thürmer), Zimmermann, Lemke

Tore: 1:0 Lassana Diallo (11.), 2:0 Muslim Ambani (12.), 3:0 Tim Wiesen (13.), 4:0 Arthur Conrad Mentzel (27.), 5:0 Lassana Diallo (35.), 5:1 Maximilian Thürmer (59.), 5:2 (62.), 6:2 Jerome Marcel Wittrien (77.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 27