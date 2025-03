Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII errangen Mark Machatsch und sein Team JSG Halle Nord gegen den Kanenaer Sportverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (3:0) wider.

Halle/MTU. 6:1 (3:0) in JSG: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Mark Machatsch, die JSG Halle Nord, am Sonntag im Tor der Gegner aus Kanenaer untergebracht.

Cevin Hapke traf für die JSG Halle Nord in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Niklas Simmert den Ball ins Netz (33.).

JSG Halle Nord mit 2:0 vorne – Minute 33

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Kanenaer Sportverein kassierte zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lukas Lutz Liehmann traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, Nino Bohne in Minute 54, Tom Lehmann in Minute 77 und Leo Richter in Minute 86. Spielstand 6:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Max Nicolas Lemke, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (88.).

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Kanenaer Sportverein

JSG Halle Nord: Kiesow – Lehmann, Liehmann, Renner, Eichhorn (34. Machatsch), Richter, Bohne, Hapke (28. Krebs), Renneberg (28. Simmert)

Kanenaer Sportverein: Mentzel – Wiehe, Theuerkorn, Wiesen, Zimmermann, Spindler, Lemke, Mentzel, Stephan

Tore: 1:0 Cevin Hapke (19.), 2:0 Niklas Simmert (33.), 3:0 Lukas Lutz Liehmann (45.+1), 4:0 Nino Bohne (54.), 5:0 Tom Lehmann (77.), 6:0 Leo Richter (86.), 6:1 Max Nicolas Lemke (88.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 35