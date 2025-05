Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Gegner aus Sennewitz überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Raoul Ludwig (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (35.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Heiko Volkhardt vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julien Eric Vernau das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein (44.). Der 1. SV Sennewitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sören Wiechert. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Hank Salomon der Torschütze (54.).

1:1 im Duell zwischen SG Buna Halle-Neustadt und 1. SV Sennewitz – Minute 54

Noah Sten Ivanko traf für Halle-Neustadt in Minute 56, Richard Nnamdi Menzer in Minute 63 und Julien Eric Vernau in Minute 80. Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 19

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nico Fischer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die SG Buna Halle-Neustadt sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – 1. SV Sennewitz

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Fischer, Vernau, Dong, Menzer, Gerlach, Solyman, Riethe (81. Ali), Ivanko, Bornkessel (81. Phung), Seym

1. SV Sennewitz: Hönicke – Omar, Dittrich, Serban, Salomon, Ermolaev, Hamo, Imir, Leimert, Kovalskyy, Aldkhawi

Tore: 1:0 Julien Eric Vernau (37.), 1:1 Hank Salomon (54.), 2:1 Noah Sten Ivanko (56.), 3:1 Richard Nnamdi Menzer (63.), 4:1 Julien Eric Vernau (80.), 5:1 Nico Fischer (89.); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 32