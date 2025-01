Die Turbine Halle II unter Leitung von Coach Moritz Stefan Makosch feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 20 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt durch.

Till Bjarne Zaeske (Turbine Halle II) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Zaeske.

Till Bjarne Zaeske kickt Turbine Halle II in 2:0-Führung – 38. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tim Natusch traf in Minute 55 und Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu in Minute 70. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 10.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Zaeske, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (81.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Buna Halle-Neustadt

Turbine Halle II: Worch – Natusch, Völker (78. Thiele), Kerscher (65. Nwanevu), Albsharat (65. Schneider), Zaeske, Merschky, Hohl, Schaaf (32. Fiedler), Meske, Ries

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Bornkessel, Ivanko (16. Menzer), Vernau, Neustedt, Gerlach (46. Wagner), Dong, Seym, Scheller (46. Riethe), Ballhaus, Fischer

Tore: 1:0 Till Bjarne Zaeske (8.), 2:0 Till Bjarne Zaeske (38.), 3:0 Tim Natusch (55.), 4:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (70.), 5:0 Till Bjarne Zaeske (81.); Schiedsrichter: Matthias Czapla (Halle); Zuschauer: 20