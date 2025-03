Ein 2:2 (2:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Halle Nord und SG Buna Halle-Neustadt am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VII.

Halle/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich die JSG Halle Nord und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 2:2 (2:2) getrennt.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Tom Lehmann für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (42.). Die JSGer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Robin Enrico Theibach der Torschütze (60.).

Minute 60: JSG Halle Nord liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Halle Nord kassierte jetzt einmal Gelb. Halle-Neustadt lag 2:0 zurück. In Minute 92 jedoch wendete sich das Blatt: Richard Nnamdi Menzer startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VII

Spieltag: 16

Nur eine Minute später konnte Menzer (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erlangen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Simmert (71. Darwich), Dreier (52. Machatsch), Marks, Eichhorn, Lehmann, Theibach, Renner, Renneberg, Liehmann, Kiesow (80. Krebs)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Vernau (56. Wagner), Dong, Gerlach, Riethe, Ballhaus, Menzer, Bornkessel (60. Phung), Fischer, Seym (46. Glaser), Solyman

Tore: 1:0 Tom Lehmann (33.), 2:0 Robin Enrico Theibach (60.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (90.+2), 2:2 Richard Nnamdi Menzer (90.+3); Zuschauer: 11