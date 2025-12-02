Die Turbine Halle II errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die Turbine Halle II und die SG Einheit Halle (Flex) am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Luca Müller für Halle traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 32 wurde das Gegentor durch Hugo Förster erzielt.

Turbine Halle II und SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 32

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Förster/Halle (48.), gefolgt von Mustafa Ahmadi (SG Einheit Halle (Flex)) in Minute 60. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SG Einheit Halle (Flex) kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis. Die Turbine Halle II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Moritz Stefan Makosch.

Das Spiel endete bitter für die SG Einheit Halle (Flex). In der ersten Nachspielminute lenkte Spieler Nummer 4 den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. In Spielminute 93 handelte sich die SG Einheit Halle (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Einheit Halle (Flex)

Turbine Halle II: Nuding – Dichtl, Menzer (46. Kerscher), Alassaf Alasaad (68. Nwancha), Förster, Fox, Hohl (46. Neumann), Runge, Natusch, Höppner (56. Merschky), Hildebrandt (65. Völker)

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Sharka, Barrot, Onoharigho, Wessely, Yildiz, Kammerer, Müller, Efionayi Efe (29. Ahmadi), Müller

Tore: 0:1 Luca Müller (10.), 1:1 Hugo Förster (32.), 2:1 Hugo Förster (48.), 2:2 Mustafa Ahmadi (60.), 3:2 (90.+1); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 21