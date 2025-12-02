Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) fuhr die Turbine Halle II am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die Turbine Halle II und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Luca Müller (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 32. Minute. Diesmal war Hugo Förster der Torschütze.

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 32

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Förster/Halle (48.), gefolgt von Mustafa Ahmadi (SG Einheit Halle (Flex)) in Minute 60. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Kurz vor Spielende griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) musste einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen. Die Turbine Halle II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Moritz Stefan Makosch.

Das Spiel endete bitter für die SG Einheit Halle (Flex). In der ersten Nachspielminute lenkte Spieler Nummer 4 den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. In Spielminute 93 handelte sich die SG Einheit Halle (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Einheit Halle (Flex)

Turbine Halle II: Nuding – Natusch, Dichtl, Förster, Fox, Runge, Hildebrandt (65. Völker), Menzer (46. Kerscher), Alassaf Alasaad (68. Nwancha), Höppner (56. Merschky), Hohl (46. Neumann)

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Wessely, Efionayi Efe (29. Ahmadi), Barrot, Yildiz, Müller, Sharka, Kammerer, Onoharigho, Müller

Tore: 0:1 Luca Müller (10.), 1:1 Hugo Förster (32.), 2:1 Hugo Förster (48.), 2:2 Mustafa Ahmadi (60.), 3:2 (90.+1); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 21