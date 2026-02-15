Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:3 (1:1) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Leon Reso das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Maximilian Klein erzielt.

28. Minute SV Blau-Weiß Dölau und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Gleichstand – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Spieler Nummer 21 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt (55. Khalel), Junghahn, Tyfko (55. Ecke), Henze (65. Leshchenko), Klein, Kaplanidis (65. Pfeiffer), Nietschmann (46. Reum)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder (46. Bartsch), Wonnay, Wendt (46. Alali), Silber, Reso (46. Rosenheinrich), Seidel, Ruppe, Müller, Preuß, Blautzik

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30