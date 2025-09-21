Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Dölau am Sonntag nicht, als er sich vor 51 Zuschauern mit 2:4 (1:2) gegen die SG Buna Halle-Neustadt verabschieden musste.

SV Blau-Weiß Dölau verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SG Buna Halle-Neustadt

Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 2:4 (1:2) getrennt.

In Minute 13 schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (28.).

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau und SG Buna Halle-Neustadt – Minute 28

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Spieler Nummer 21 den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Riedel, Henze, Tyfko (74. Rammelt), Klein, Junghardt (46. Khalel), Kaplanidis (70. Ecke), Nietschmann

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ivanko, Taher, Gerlach (68. Ali), Vernau, Riethe (68. Wagner), Dong, Manndou, Abdulhamid, Seym, Ballhaus (77. Solyman)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51