Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 30 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Maximilian Klein erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

48. Minute: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte dreimal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 5 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (29. Kaplanidis), Junghardt (68. Valieiev), Henze, (46. Mann), Nietschmann, (46. Mahmo), Junghahn, Klein

SG Einheit Halle (Flex): – Sharka, Wessely, Kammerer, Würfel, Müller, Müller, Barrot, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Yildiz

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30