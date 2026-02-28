Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 3:6 (1:1).

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:6 (1:1).

Elias Valentin (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gordon Kindeleit den Ball ins Netz (30.).

1:1. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Mansfelder jedoch nicht unterkriegen. Jason Sturm schoss und traf in Minute 66. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Valentin schoss und traf in der 73. Minute zum vierten Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die JSGer einen zusätzlichen Erfolg. Till Krüger traf in der 87. Spielminute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Julius Randhahn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Kindeleit, Sturm, Gießler, Kaiser (62. Thomas), Porth (62. Vondran), Apelt, Schinke (90. Beutler)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede (35. Theuring), Ruß (60. Zabel), Siebert (50. Brach), Valentin, Störmer, Krüger (88. Schmidt), Hattwig, Schaibler

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44