Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Wippertal (flex) vor 55 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem überlegenen 8:2 (2:0) durch.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 8:2 (2:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Gordon Kindeleit für Wippertal traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

10. Minute: SG Wippertal (flex) liegt mit 2:0 vorne

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kilian Scharschuh, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Wippertal (flex) hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Randhahn, Kindeleit, Porth (46. Vondran), Apelt, Schinke, Gießler (55. Hedlich), Sturm (46. Heidler)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Schröder, Ruppe (52. Zeug), Wendt, Neutag (63. Alali), Wonnay (17. Tröger), Scharschuh, Thiele (17. Möhwald)

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55