Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Julius Randhahn für Wippertal traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 21: SG Wippertal (flex) in Führung dank zwei Treffern von Julius Randhahn – 2:0

Dann verbuchten die Mansfelder einen weiteren Erfolg. Julius Randhahn traf in Spielminute 43 zum dritten Mal. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Hallenser zum Zug: Max Mücke schoss und traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Gefährlich wurde es für die Mansfelder nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Randhahn versenkte den Ball in Minute 54 zum vierten Mal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Mücke schoss und traf in der 59. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Vondran (46. Hedlich), Kindeleit, Schinke (66. Heidler), Apelt, Randhahn, Sturm, Porth, Kaiser

Reideburger SV: Schindler – Schaaff, Scholz (21. Witt), Fränzel (21. Reiss), Mücke, Köhler, Henze, Drüppel (29. Bismark)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36