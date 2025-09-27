Der SG Wippertal (flex) gelang es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Mansfeld/MTU. Die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (3:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Julius Randhahn für Wippertal traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mansfelder legten in der 21. Minute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

21. Minute: SG Wippertal (flex) vorne dank Doppelpack von Julius Randhahn – 2:0

Dann verbuchten die Mansfelder einen zusätzlichen Erfolg. Julius Randhahn traf in Minute 43 ein weiteres Mal. Der Reideburger SV lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn schoss und traf in der 54. Minute ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke versenkte den Ball in Spielminute 59 noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm, Kaiser, Porth, Randhahn, Kindeleit, Apelt, Schinke (66. Heidler), Vondran (46. Hedlich)

Reideburger SV: Schindler – Henze, Mücke, Drüppel (29. Bismark), Köhler, Fränzel (21. Reiss), Scholz (21. Witt), Schaaff

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36