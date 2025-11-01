Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 8:2 (2:0) fegte die Mannschaft der SG Wippertal (flex) den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag vom Platz.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 8:2 (2:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gordon Kindeleit für Wippertal traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

10. Minute: SG Wippertal (flex) liegt mit 2:0 vorne

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kilian Scharschuh den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Sturm (46. Heidler), Gießler (55. Hedlich), Apelt, Porth (46. Vondran), Schinke, Kindeleit, Randhahn

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe (52. Zeug), Scharschuh, Wendt, Wonnay (17. Tröger), Schröder, Thiele (17. Möhwald), Neutag (63. Alali), Seidel

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55