Mansfeld/MTU. Die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 8:2 (2:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Gordon Kindeleit das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

10. Minute: SG Wippertal (flex) mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Kilian Scharschuh (Nietleben) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Schinke, Apelt, Gießler (55. Hedlich), Kindeleit, Kaiser, Randhahn, Porth (46. Vondran), Sturm (46. Heidler)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Ruppe (52. Zeug), Thiele (17. Möhwald), Schröder, Wonnay (17. Tröger), Wendt, Neutag (63. Alali), Scharschuh

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55