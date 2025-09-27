Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mansfelder legten in der 21. Minute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Die Mansfelder erhöhten noch einmal. Julius Randhahn traf in Minute 43 ein weiteres Mal. Dann waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Mansfeldern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Randhahn traf in Spielminute 54 zum vierten Mal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Mücke versenkte den Ball in Spielminute 59 zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte die SG Wippertal (flex) noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Gordon Kindeleit (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Schinke (66. Heidler), Kaiser, Vondran (46. Hedlich), Porth, Apelt, Sturm, Kindeleit

Reideburger SV: Schindler – Köhler, Mücke, Scholz (21. Witt), Henze, Fränzel (21. Reiss), Schaaff, Drüppel (29. Bismark)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36