Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Julius Randhahn für Wippertal traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mansfelder legten in der 21. Spielminute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Dann konnte Wippertal einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Julius Randhahn traf in Minute 43 noch einmal. Dann waren die zurückliegenden Hallenser dran: Max Mücke schoss und traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Brenzlich wurde es für die Mansfelder nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Randhahn schoss und traf in Spielminute 54 zum vierten Mal. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. Mücke traf in der 59. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm, Porth, Randhahn, Apelt, Kindeleit, Kaiser, Vondran (46. Hedlich), Schinke (66. Heidler)

Reideburger SV: Schindler – Scholz (21. Witt), Schaaff, Drüppel (29. Bismark), Mücke, Henze, Fränzel (21. Reiss), Köhler

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36