Die SG Wippertal (flex) erzielte am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:1)-Sieg gegen den Reideburger SV.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Mansfelder legten in der 21. Minute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Die Mansfelder konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julius Randhahn versenkte den Ball in der 43. Spielminute noch einmal. Der Reideburger SV war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn schoss und traf in Spielminute 54 ein weiteres Mal. Es wollte den Wippertalern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mücke schoss und traf in der 59. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm, Randhahn, Kindeleit, Apelt, Porth, Vondran (46. Hedlich), Schinke (66. Heidler), Kaiser

Reideburger SV: Schindler – Fränzel (21. Reiss), Henze, Mücke, Scholz (21. Witt), Schaaff, Drüppel (29. Bismark), Köhler

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36