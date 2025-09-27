Die SG Wippertal (flex) erzielte am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:1)-Sieg gegen den Reideburger SV.

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Julius Randhahn für Wippertal traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mansfelder waren aber noch nicht fertig: In Minute 21 wurde das zweite Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Randhahn.

Die Mansfelder schafften es, nochmal zu erhöhen. Julius Randhahn versenkte den Ball in Spielminute 43 noch einmal. Dann waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Mansfelder aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Randhahn versenkte den Ball in Spielminute 54 noch einmal. So leicht ließen sich die Hallenser nicht abhängen. Mücke versenkte den Ball in der 59. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Wippertal (flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Vondran (46. Hedlich), Sturm, Kindeleit, Schinke (66. Heidler), Kaiser, Randhahn, Porth

Reideburger SV: Schindler – Henze, Schaaff, Köhler, Drüppel (29. Bismark), Scholz (21. Witt), Mücke, Fränzel (21. Reiss)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36