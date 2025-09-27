Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich die SG Wippertal (flex) vor 36 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:1)-Erfolg gegen den Reideburger SV freuen.

Mansfeld/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV am Samstag 5:3 (3:1) getrennt.

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mansfelder waren aber noch nicht fertig: In Minute 21 wurde das zweite Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Randhahn.

Die Mansfelder erhöhten noch einmal. Julius Randhahn versenkte den Ball in Minute 43 ein weiteres Mal. Der Reideburger SV war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Mansfeldern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Randhahn versenkte den Ball in der 54. Minute ein weiteres Mal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Mücke schoss und traf in der 59. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende des Duells sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Mansfelder aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Apelt, Kindeleit, Vondran (46. Hedlich), Sturm, Kaiser, Schinke (66. Heidler), Randhahn

Reideburger SV: Schindler – Schaaff, Fränzel (21. Reiss), Scholz (21. Witt), Henze, Köhler, Mücke, Drüppel (29. Bismark)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36