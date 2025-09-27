Der SG Wippertal (flex) gelang es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mansfeld/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV am Samstag 5:3 (3:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Julius Randhahn bringt SG Wippertal (flex) 2:0 in Führung – 21. Minute

Die Mansfelder bauten ihren Vorsprung erneut aus. Julius Randhahn schoss und traf in Spielminute 43 zum dritten Mal. Dann kamen die abgeschlagenen Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn versenkte den Ball in Spielminute 54 noch einmal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke schoss und traf in der 59. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte die SG Wippertal (flex) noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Gordon Kindeleit (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Kindeleit, Vondran (46. Hedlich), Sturm, Schinke (66. Heidler), Kaiser, Porth, Apelt

Reideburger SV: Schindler – Scholz (21. Witt), Schaaff, Drüppel (29. Bismark), Henze, Fränzel (21. Reiss), Mücke, Köhler

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36